Terni: una ditta di manutenzione invia un bonifico di diecimila euro all’Ospedale Santa Maria

Ha inviato diecimila euro di contributo, per sostenere l’Azienda Ospedaliera di Terni: la ditta Pernazza Group, attiva nel settore delle manutenzioni ha inteso fare poche parole ed operare un bonifico immediatamente eseguibile. “Non diamo nessuna indicazione: quei soldi siano spesi nella misura che l’azienda crede, non c’è bisogno che glielo diciamo noi” spiega Roberto Pernazza il presidente dell’azienda narnese. Che racconta anche un altro pezzo di motivazione: “Noi, la nostra azienda, ha lavorato all’ospedale ternano Santa Maria per lungo tempo. Non potevamo far finta di niente, non potevamo pensare che le difficoltà della sanità pubblica non fossero reali. Il nostro è un piccolo contributo, una goccia nello stagno delle necessità. L’abbiamo fatto di cuore”. © RIPRODUZIONE RISERVATA