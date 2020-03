La Regione ha comunicato la situazione dei positivi in provincia di Terni alla mezzanotte del 16 marzo: a Terni i positivi sono 63, di questi 18 sono ricoverati. I più gravi, 10 sono in terapia intensiva mentre gli altri a malattie infettive- Le persone in osservazione, perchè sono state in contatti con i pazienti risultati positivi sono 648. Quelle che, invece, dopo l'isolamento non hanno riscontrato sintomi e quindi non hanno più nessun obbligo di isolamento, sono 139.

I fronti più caldi sono proprio Terni e l'Orvietano. Nell'Orvietano i casi ieri erano saliti a dodici e le due persone più gravi tra quelle ricoverate vengono proprio dall'Orvietano.

I Comuni in cui sono presenti persone che sono risultate positive, oltre a Terni, fino alla mezzanotte di ieri, erano: Montecastrilli, San Gemini, Stroncone, Arrone, Acquasparta, Orvieto, Porano, Baschi, Narni.



Ultimo aggiornamento: 12:17

