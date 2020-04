L'istituto comprensivo di Narni raccoglie soldi per l'ospedale: quattro bimbi donano i loro risparmi

Quattro bambini hanno dato tutto quello che avevano: dieci euro ciascuno. Ed è stato anche grazie a loro, alle loro gocce importantissime di solidarietà, che la raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Terni è andata a buon fine. L’azione di collaborazione fattiva era stata messa in piedi da Anna Golino, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Narni insieme ai suoi collaboratori. Va ricordato che quell’Istituto ha la giurisdizione su scuole che si trovano anche nei comuni di Calvi dell’Umbria ed Otricoli: tutti insieme, compresi i micro bonifici di quattro bambini, sono arrivati alla non disprezzabile cifra di oltre dodicimila euro. I genitori si sono tassati per oltre quattro mila euro mentre nella gara della generosità si sono distinti anche la Parrocchia di san Giovenale, la Pro Loco di Otricoli e Poggio, il Comune di Calvi le associazioni del territorio come la Società di Mutuo Soccorso, la Confraternita di san Giuseppe da Leonessa, la Confraternita della Santissima Madonna del Buon Consiglio di Otricoli, o l’altra, sempre di Otricoli, della Maria Santissima Addolorata. I genitori, visto l’impossibilità di sfruttare il proprio contributo volontario che viene versato per l’intero anno per le attività “speciali” del tipo corsi di scacchi o altro ancora, hanno preferito devolvere tutto all’Ospedale ternano. Come sono stati spesi quei soldi? Sino alla concorrenza di diecimila euro sono state comprate le mascherine chirurgiche mentre ottocentoventicinque euro sono stati adoperati per l’acquisto di misuratori di pressione ed il resto è andato nella cassa dell’Ospedale per le esigenze, che sono tante, del momento.

