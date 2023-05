Terni, alla De Filis un concorso di disegno per conoscere il Medio Evo

La settima edizione del concorso di disegno “Ritorno al Medioevo – Premio Ninny Tenuzzo”, docente di storia dell’arte all’istituto comprensivo De Filis, ha visto come vincitrice la studentessa Sofia Carpentieri della classe 3F.

Gli allievi Sara Federici e Francesco Giorgi della classe 2H e Beatrice Giubilei della classe 3E, hanno ottenuto importanti riconoscimenti.

L’obiettivo del concorso è quello di promuovere attraverso l’espressione artistica, la creatività e la passione per la ricerca storica del territorio, la conoscenza del periodo medievale.

Il concorso è riservato a disegni, ma per arrivare a quel risultato collaborano gli insegnati delle varie discipline.

La preparazione non riguarda solo l’ora di educazione artistica. Si vuole indagare in maniera critica il periodo chiamato Medio Evo, approfondire anche la storia locale di quel periodo, capire perché si sono formate scuole di pensiero e perché sono nate leggende, e luoghi comuni, sui vari capitani di ventura, anche locali come il narnese Gattamelata.

Il concorso diventa quindi un’opportunità per sperimentare, ricercare, conoscere come non si farebbe senza la partecipazione alla competizione.