Terni, è Daniele Moretti il nuovo nome della segreteria provinciale Fiom Cgil

TERNI Il 16 febbraio per la Fiom Cgil di Terni è stato il giorno dell’assemblea generale; tra i vari eventi all’ordine del giorno c’era anche l’elezione del nuovo nome nell’ambito della segreteria provinciale di Fiom Cgil. È stato scelto Daniele Moretti, 46 anni, già attivo in Faurecia, una delle multinazionali del territorio umbro. Moretti è stato eletto tramite la piattaforma Futuralab, grazie alla quale si è tenuta l’assemblea, con voto segreto e certificato, con 63 preferenze su 70, con 4 voti contrari, 2 astenuti ed una scheda bianca, arrivando così a prendere il posto precedentemente di Andrea Falciatori, a cui rimangono comunque affidati altri incarichi. La segreteria della Fiom, adesso, è composta da Alessandro Rampiconi, segretario generale, Stefano Garzuglia, segretario organizzativo, Michele di Fabio, presidente dell’assemblea generale, e appunto Daniele Moretti. Prossimamente, come è stato reso noto al termine dell’assemblea , «Tutto il gruppo dirigente della Fiom Cgil di Terni sarà impegnato nelle prossime settimane a preparare i percorsi democratici per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Industria, e come sempre nei singoli tavoli aziendali, sarà protagonista della contrattazione per difendere e rafforzare il sindacato di rappresentanza in questo paese».

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Terni, in via Bramante la vaccinazione per gli over 80 da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA