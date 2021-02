Terni, in via Bramante la vaccinazione per gli over 80 da lunedì 15 febbraio, allestiti tre ambulatori

TERNI Il momento è arrivato anche per l’Umbria: a partire da lunedì 15 febbraio inizia a Terni la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Gli interessati, per ora, sono i cittadini dagli 80 anni in su, a partire da quelli nati nel 1940 e 1941; sono previste ben 198 persone per la prima giornata e altrettante per la seconda. Da Perugia, il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, ha spiegato che si parte dalle classi 1940 e 1941 «In quanto sono gli ultra 80 che possono accedere ai punti vaccinali e hanno più possibilità di muoversi, e di conseguenza più a rischio contagiosità».

Il 13 febbraio si è svolto l’ultimo sopralluogo alla struttura organizzata con tre ambulatori nella sede centrale dell’Azienda Usl Umbria 2: «È tutto pronto» dicono da via Bramante il direttore del distretto Stefano Federici, i coordinatori infermieristici Paola Calcagno e Paolo Sgrigna e i vari responsabili. Nel dettaglio, il punto vaccinale è stato organizzato in via Bramante 37, scala E, con il parcheggio riservato nell’area ex Dogana. C’è una sala d’attesa che garantisce il distanziamento, ma dall’Usl raccomandano di rispettare gli orari programmati, per evitare pericolosi assembramenti. In tutta l’Umbria al 12 febbraio sono state registrate 4759 prenotazioni per ricevere il vaccino; si può scegliere se farlo in farmacia o online, dove basta inserire codice fiscale e numero di cellulare. Le prenotazioni restano aperte, ma di volta in volta i cittadini potranno prenotarsi in base alle classi di età.

