Terni, dalla sanità, dalla scuola e dalla prefettura i volti noti in corsa per il centrosinistra

TERNI - Arrivano dal mondo della sanità, dalla scuola e dalla prefettura alcuni dei volti noti che scendono in campo alle amministrative a sostegno dei candidati del centro sinistra.

Tra i candidati c'è Salvatore Grillo, per anni vicario del prefetto a Terni, che si candida con la lista Kenny innovare per Terni a sostegno del candidato sindaco del Pd, Jose Maria Kenny.

Lo fa dopo aver lasciato il ministero dell'interno dopo quarant'anni di servizio. Gran parte della sua carriera professionale l'ha svolta a palazzo del Governo a Terni prima di toccare Salerno, Perugia e Viterbo, con la famiglia rimasta sempre in città, dove si stabilì tanti anni fa.

Nella lista del candidato sindaco del Pd c'è la dottoressa Maria Grazia Proietti, una vita passata a dirigere il reparto di geriatria dell'ospedale e a guidare l'associazione Sant'Egidio. La Proietti, capolista insieme al segretario del Pd, Pierluigi Spinelli, è tra i medici rimasti in prima linea durante l'emergenza covid.

Tra i nomi dei candidati ci sono quelli di Barbara Margheriti, dirigente scolastica della "Leonardo Da Vinci - Orazio Nucola", dell'avvocato Emidio Mattia Gubbiotti e di Michele Di Girolamo, figlio dell'ex sindaco, Leopoldo.

A guidare la lista di Terni Conta che sostiene il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, Claudio Fiorelli, ci sono Jacopo Borghetti e Federica Burgo dell'associazione Terni Valley. In lista anche Paolo Angeletti, che alle ultime amministrative scese in campo come candidato sindaco del Pd.

Tra i candidati della lista Bella Ciao a sostegno di Fiorelli c'è un altro medico. E' Carlo Romagnoli, referente dell’Isde, Medici per l’ambiente, da anni in prima linea per la prevenzione delle patologie legate all'inquinamento ambientale della conca.