Terni. Da medici a ex carabinieri, da sindacalisti a ex calciatori: ecco i volti noti in corsa per il centrodestra

La campagna elettorale è partita. Con la scadenza, oggi a mezzogiorno, della presentazione delle liste, è stato suggellato il quadro delle candidature: 7 gli aspiranti sindaco, quasi 600 i candidati consiglieri. E' scorrendo le liste che si trovano diverse curiosità: da nomi "nuovi", alla prima esperienza politica, a volti più noti che hanno trovato casa in altre liste o partiti diversi da quelli a cui sono tradizionalmente associati. Si va da medici ad ex calciatori, da sindacalisti a ex rappresentanti delle forze dell'ordine.

Il maggior affollamento di candidati si ha nel centrodestra con le 7 liste a sostegno del candidato Orlando Masselli e le 4 per Stefano Bandecchi.

Il primo, assessore uscente al bilancio, è sostenuto da Fratelli d'Italia, Terni Masselli sindaco, Terni protagonista, Lega, Forza Italia, Terni civica e Liberali e Riformisti nuovo Psi.

Il secondo da Alternativa Popolare, Terni per Loro, Noi con Terni, Con Bandecchi per Terni.

Andando a scorrere i nomi dei candidati, tra i volti noti al "debutto" in politica si trovano, nella lista di Fratelli d'Italia, l'ex luogotenente dei carabinieri, Nicola Giuliani, il sindacalista dell'Ugl, Daniele Francescangeli, l'assessora uscente Cinzia Fabrizi, appena passata con i meloniani da Forza Italia.

Nelle lista Terni Masselli sindaco si trovano l'ex calciatore Fabrizio Fabris, l'ex primario di ginecologia, Giampaolo Passalacqua, l'ex presidente dell'associazione Mi rifiuto, Emiliano Proietti, e poi Yari Lupattelli, ex Italia viva, presidente dell'Italia dei Moderati, attivo anche su Rieti dove ha sostenuto l'attuale sindaco Sinibaldi, Folco Napolini e Valdimiro Orsini, storicamente legati al centrosinistra, Brunella Parroni, storica esponente di Forza Italia.

Confermata la candidatura degli assessori uscenti Federico Cini e Giovanna Scarcia nelle file della Lega. Presente anche l'imprenditrice Francesca Ruozi Berretta.

Oltre a Fabris, c'è un altro ex calciatore rossoverde che corre con Masselli: è Riccardo Zampagna candidato nella lista Terni protagonista.

Rimanendo in ambito calcistico ma cambiando candidato, corre con Bandecchi, Marco Schenardi nella lista Terni per loro. Tra gli altri volti noti, quello di Tiziana Laudadio, insegnante, candidata nella lista Alternativa popolare, quello di Danilo Sergio Pirro, nella lista Noi con Terni, e quello dell'ex consigliere comunale della Lega Mirko Presciuttini in corso "con Bandecchi per Terni".