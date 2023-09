Terni. Il Comitato dei festeggiamenti della chiesa, chiude in attivo con 1.670 euro da utlizzare per il miglioramento delle feste

Il comitato dei festeggiamenti della madonna dell’Eco tenutasi a metà agosto, si appresta ad organizzare anche la festa del patrono di Piediluco che cade il 14 gennaio 2024. Nel frattempo una nota del parroco padre Lorenzo Spezia, a nome anche del comitato, rende noto che «le offerte ricevute in seguito della distribuzione delle ciambelle benedette e alle varie iniziative poste in essere durante i festeggiamenti delle Madonna , al netto delle spese per l’acquisto delle ciambelle, per l’addobbo della chiesa e per la banda musicale di Cesi ammontano a 1.670 euro che verranno utilizzate per migliorare sempre di più l’organizzazione degli eventi». Il comitato da parte sua è più che soddisfatto per come hanno risposto all’iniziativa sia i residenti che i turisti, non nascondendo l’impegno profuso che ha portato agli ottimi risultati. Alla processione per i festeggiamenti della madonna dell’Eco erano presenti don Adolfo per anni parroco del paese e don Francesco, oltre naturalmente l’attule parroco don Lorenzo.