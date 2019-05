«Le ciambelle non ancora pronte»: trentenne presa dalla rabbia frantuma la porta del bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci sono le ciambelle al bar e lei, presa dalla rabbia, alle 4 del mattino, ha frantumato con un calcio la porta del locale. Tutto è accaduto il 22 aprile scorso a Kingston, in Canada . Le ciambelle non erano ancora pronte e lei ha iniziato a far sentire le sue lamentele al personale. Poi, uscendo dal negozio, ha frantumato la porta a vetri.Secondo quanto riporta la versione on line della, grazie a una telecamera di sicurezza la polizia ha potuto vedere il danno. Probabilmente, però, la voglia di ciambelle è stata più forte di ogni altra cosa. Il 2 maggio, infatti, la donna (una 30enne) ha avuto la bella idea di tornare nello stesso locale. Lo ha fatto, però, giusto un po' più tardi rispetto alla prima volta, alle 5.30. Così i dipendenti, una volta riconosciuta, hanno chiamato la polizia e l’hanno arrestata.