Terni col cuore consegna buoni, pacchi e doni natalizi alle famiglie in difficoltà

Natale col cuore è partito ufficialmente. Operazione di solidarietà per il territorio di Terni, lanciata dall'associazione Terni col cuore, nata nel lockdown per aiutare economicamente la città e fondata dal presidente della Ternana calcio, Stefano Bandecchi. Per le feste natalizie, si tornano a distribuire pacchi alimentari e buoni spesa alle famiglie in difficoltà economica. Ma visto che è Natale, c'è qualcosa in più e si pensa anche ai bambini e ai ragazzi che potranno avere dei doni, così come Babbo Natale arriverà nelle tre case famiglia di Terni e nel reparto di pediatria dell'ospedale. L'iniziativa coinvolge diverse aziende, che forniscono i prodotti. Ma alcune di queste, hanno aggiunto in più qualcosa offerto da loro stesse, come Avicola Ternana che regalerà a ogni famiglia un pollo ruspante e Interpan che offrirà un pacco con prodotti come pane, pangrattato e panini. Sarà un Natale felice per 175 famiglie, individuate con l'aiuto della Croce rossa e del servizio welfare del Comune. Famiglie che hanno anche 152 tra bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età. L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, gli incaricati dell'associazione hanno cominciato a distribuire i primi buoni spesa, da utilizzare per acquisti nei punti vendita che hanno aderito all'iniziativa. Il 16 dicembre, via alla consegna di pacchi di alimenti e beni di prima necessità e anche giocattoli per un valore fino a 150 euro per ogni giovanissimo destinatario. Ma doni e giocattoli verranno consegnati anche alle quattro case famiglia di Terni e ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale, i quali potranno intanto scrive le letterine con quello che vorranno. L'associazione, presieduta dal vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento, ora è pronta ad andare a fare le consegne di giocattoli e altri doni nelle case famiglia "La ghibellina", "Casa del bambino", "Filo d'Arianna" e "Piccolo principe". Due di queste case famiglia, intanto, hanno già avanzato la richiesta di una playstayion e un televisore. Per il giorno di Natale, 25 dicembre, compatibilmente con le norme di sicurezza, si conta di andare nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni. In tutto questo lavoro, è prezioso il lavoro di tanti singoli, collaboratori e dipendenti della Ternana, come Agnese Passoni, Costanza Farroni, Mattia Stante, Lorenzo Modestino, Tommaso Moroni e Fabio Moscatelli. Tutti questi, si offrono personalmente per reperire pachi e buoni spesa e consegnarli.

