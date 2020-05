Ternana, Terni col cuore e Croce Rossa: come avviene la consegna dei buoni spesa

I buoni spesa per le famiglie più bisognose, a Terni, li consegna la Ternana calcio. O meglio, li consegna l'associazione Terni col Cuore, fondata dal presidente della società calcistica rossoverde Stefano Bandecchi con tanto di 500 mila euro all'anno per tre anni messi dallo stesso imprenditore e che servono a dare un sostegno alle categorie sociali più disagiate della città. Una delle tante iniziative che la Ternana ha messo in atto in tempo di emergenza coronavirus in favore della città, è proprio quella di pensare alle famiglie bisognose. Prima con i pacchi alimentari finanziati dalla società e distribuiti tramite gli uffici comunali, con i calciatori che li portavano a domicili; poi, ecco i buoni spesa, con la società cooperativa Ternipan che ha scelto di aderire all'associazione Terni col Cuore e di mettere a disposizione i propri prodotti. Questi buoni, l'associazione, li consegna con la partecipazione diretta della sezione di Terni della Croce Rossa Italiana. Nella sede di quest'ultima, in viale Tireste, in determinati orari e giornate avviene questa consegna. Tutto è organizzato nel massimo rispetto della scicurezza e anche della privacy degli aventi diritto. L'iniziativa, infatti, soddisfa i bisogni di 150 famiglie di Terni. La consegna, cominciata nella giornata di giovedì 14 maggio, riguarda 30 persone al giorno, per 5 giorni feriali, il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Sempre per il rispetto della privacy e per evitare file o assembramenti, la Ternana e l'associazione Terni col cuore hanno avuto dal Comune i nomi degli aventi diritto con i loro recapiti telefonici. Costanza Farroni, che nella Ternana calcio ricopre il ruolo di raccordo tra la società e la tifoseria, si occupa personalmente di telefonare ad ognuno degli aventi diritto, per dare un appuntamento a una determinata ora (nè prima e nè dopo) per il ritiro del buono spesa, da utilizzare nell'ipermercato del quartiere Cospea. Racconta Tommaso Moroni, che è il rappresentante del tifo rossoverde in seno al direttivo dell'associazione Terni col Cuore: "Mai, mi era capitato di vedere tante persone che vengono e ti danno la benedizione. I cittadini che vengono a ritirare i buoni, infatti, ci ringraziano con tantissimo calore. Sono persone che, di questei buoni, ne hanno bisogno. Noi siamo felicissimi di poter dare una mano così alla città di Terni. Ringrazio, per questo, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, il vicepresidente Paolo Tagliavento che è anche presidente di Terni col Cuore e anche i club di tifosi affiliati al Centro coordinamento che hanno scelto me per questo ruolo". Un modo per indentificare ancora di più la Ternana come squadra di calcio e società nel tessuto sociale della città. "Non solo - dice ancora Moroni - ma oltre ai cittadini che ci identificano molto proprio con la Ternana, si stanno cominciando ad avvicinare tante aziende per dare il loro supporto all'assciazione. Si sta estendendo una bella rete, che non è legata solo all'alimentazione o alla prima necessità, ma anche a fabbisgni medici, supporti psicologici e una serie di attività che completeranno l'azione di questa associazione".

