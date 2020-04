L'associazione Terni col cuore apre la collaborazione con la Croce Rossa

L'attività di "Terni col cuore", prosegue con la fase legata ai contatti con la Croce Rossa Italiana, per individuare iniziative mirate al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie in difficoltà del territorio ternano. L'associazione è stata voluta dal presidente della Ternana calcio, Stefano Banecchi, per dare un sostegno eonomico, attraverso un piano triennale da 500 mila euro all'anno, ai soggetti economicamente più deboli della città, chiamando a farne parte la stessa società calcistica, i tifosi rossoverdi e il Comune di Terni. Il presidente dell'associazione, Paolo Tagliavento, ha incontrato il presidente del comitato ternano della Coce Rossa, Roberto Valeriani. Insieme Tagliavento, c'erano i membri dell'associazione stessa, costituitasi recentemente con atto notarile. Rinuinone molto peoficua, nella quale sono state gettate le basi per una futura collaborazione tra le parti.

