Andrea Casciari rimane alla guida del Santa Maria di Terni fino al trenta giugno. La decisione è stata presa oggi dalla Giunta regionale. Casciari resta così commissario dell'azienda ospedaliera Santa Maria per altri sei mesi. La proroga non era scontata, considerando il coinvolgimento di Casciari nell'inchiesta sulla sanità in Umbria. Già direttore del Santa Maria, Casciari era stato nominato alla guida dell'Asl Umbria 2 , prima di ritornare a Terni in qualità di commissario straordinario.

Da quello che Il Messaggero ha potuto ricostruire, la decisione finale presa dalla presidente Tesei è arrivata dopo una fase di ascolto, che si è intensificata nelle ultime settimane , e che ha coinvolto esponenti politici e rappresentati del mondo della sanità di Terni. Nel corso degli incontri, la governatrice dell'Umbria ha raccolto

giudizi positivi

sull'operato di Casciari. Di qui la decisione della proroga.

