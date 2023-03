Terni, alla Casa delle Donne incontro con la giornalista Simona De Ciero

Due gli appuntamenti proposti dalla Casa delle Donne per questa settimana: il primo è fissato per domani sera, 14 marzo, alle 21 al Politeama per «vedere insieme un film che farà molto discutere e pensare, è un invito che rivolgiamo alle donne di Terni per condividere la visione», dice Paola Gigante presidente della Casa delle Donne. Si tratta del film “Women talking”, il diritto di scegliere scritto e diretto da Sarah Polley.

Il secondo appuntamento è in calendario venerdì 17 alle ore 18 presso la sede di via Aminale 20. Ci sarà un Aperilibro per presentare il lavoro di Simona De Ciero “Il diritto di scegliere. Sull’aborto storie e riflessioni oltre la retorica. Oltre all’autrice sarà presente Marina Toschi ginecologa attivista per i diritti delle donne. Il libro è un’analisi accurata della situazione sociopolitica di oggi, ma anche una raccolta di storie e testimonianze femminili sull’importanza di proteggere il diritto all’aborto e della scelta femminile sulla propria libertà.

Simona De Ciero è una giornalista del Corriere della Sera, si occupa di temi di sanità, salute, alimentazione e politiche sociali, nell’estate 2022 si è buttata nella scrittura del libro che affronta il tema dell’aborto in modo laico e prova ad approfondire questo tema passando dalla storia, dalla religione e dal diritto per ricostruire il processo che porta alla sentenza Dobbs Jackson con cui, il 24 giugno 2022, la Corte Suprema Americana assegna ai singoli stati Usa il diritto di normare l’aborto volontario, fino a vietarlo del tutto. Il racconto è lucido, lo stile cronachistico. Solo fatti. Perché, spiega Simona De Ciero nell’introduzione: «i fatti contano molto più delle parole e ciascuno di noi ha la responsabilità di contribuire a salvaguardare il mondo in cui abitiamo per le generazioni future».