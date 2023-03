Amelia, sala del Germanico intitolata al professor Marcello Barbanera. Promotore delle celebrazioni per il bimillenario di Germanico

AMELIA Intitolata al professor Marcello Barbanera la sala del Germanico all'interno del museo Archeologico cittadino. Un omaggio che la sindaca Laura Pernazza ha voluto fare all'uomo e al ricercatore che con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante ad ampliare le conoscenze sul "quasi imperatore" romano e a promuovere la città di Amelia e la sua cultura nel mondo accademico e non. «Con la sentita ed emozionata partecipazione dei parenti - ha scritto l'assessora alla cultura Elide Rossi - della sorella Elsa, degli amici, dei colleghi, della Magnifica Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni , del Professore Giorgio Piras Direttore del dipartimento di Scienza dell’antichità, il sindaco Laura Pernazza e l’amministrazione comunale di Amelia hanno voluto omaggiare il professore Marcello Barbanera, intitolandogli la sala del Germanico, per l’importante, il professionale e l’appassionato lavoro svolto e per quanto ci ha lasciato in eredità della celebrazione del bimillenario del Germanico, di cui è stato promotore. Un immenso ringraziamento va dunque al professore Marcello Barbanera per aver dedicato ad Amelia cultura, conoscenza, sensibilità, generosità ed amore».

Direttore del Museo dell'Arte classica dell'Università La Sapienza di Roma e docente di Archeologia classica presso la stessa università, Barbanera, originario di Montegabbione, era improvvisamente e prematuramente scomparso nella sua casa di Amelia il 10 aprile 2022. Da anni aveva scelto la città delle mura come sua residenza. Una frequentazione iniziata per motivi accademici e culminata con l'impegno in occasione delle celebrazioni per il bimillenario del Germanico.