Terni, botte alla moglie per anni: allontanato da casa

TERNI - La violenza nei confronti della moglie, ternana, 50 anni, è andata avanti per anni. Scene terribili consumate di fronte alla figlia minorenne della coppia interrotte grazie alle indagini portate avanti dai carabinieri dopo al denuncia della vittima.

I militari di collescipoli hanno eseguito l'ordinanza che dispone per il marito violento, 54 anni, ternano, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con i divieto di avvicinamento alla donna e alla figlia, emessa dal gip del tribunale di Terni.

Le indagini hanno permesso di appurare che l'uomo, nel corso degli anni, ha sottoposto la donna a continui atti vessatori e maltrattamenti, costituiti in insulti e minacce, sfociate in ripetute violenze fisiche anche in presenza della loro figlia minore, che hanno sottoposto madre e figlia ad un forte stato di prostrazione. Dai carabinieri, impegnati per tutelare le fasce più deboli e le donne vittime di violenza l'appello a "non tacere e a denunciare".

Ultimo aggiornamento: 20:53

