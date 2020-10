Terni, marito violento prende a botte la moglie: denunciato

TERNI - Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Sono le accuse contestate ad un peruviano di 52 anni che ha picchiato la moglie, coetanea e connazionale, al termine di una lite per gelosia.

La violenza è andata in scena nella notte in un appartamento di via Tiacci, ed ha fatto scattare l'intervento dei carabineri del radiomobile. La donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, dove è stata medicata per contusioni giudicate guaribili in pochi giorni. Per il marito è scattata la denuncia.



