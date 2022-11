Terni, basket danza e la cura degli spazi pubblici nel nuovo patto di collaborazione tra Comune e associazioni

TERNI - Mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi residenti nelle aree interessate dal progetto "Tutta mia la Città”, quartiere Matteotti, villaggio Italia, Sant’Agnese, San Valentino, parco di Via del Salice, parco La Passeggiata-Ciaurro e il tratto urbano del fiume Nera e nei siti principali della città, le risorse necessarie per l’organizzazione di attività educative territoriali estive di tipo sociale e motorio-sportivo per la scoperta, la cura e la rigenerazione dei luoghi interessati.

E' l'obiettivo del patto di collaborazione che l'assessorato al welfare del Comune di Terni ha stipulato con l'associazione di promozione sociale Noità e con le associazioni sportive dilettantistiche Studio 1 e Pink Basket. Un accordo che, come gli altri siglati negli ultimi anni, punta a promuovere un percorso di partecipazione e di coinvolgimento delle associazioni della città in attività e iniziative d'interesse pubblico. Con un occhio attento all'incontro tra generazioni e culture presenti nei territori interessati dal progetto Tutta mia la città.

I volontari delle associazioni coinvolte organizzeranno attività di animazione sociale e sportiva, dalla pallacanestro ai balli latino-americani, tornei di piazza ed eventi musicali. Gli obiettivi del patto di collaborazione riguardano anche la promozione di una gestione spontanea degli spazi utilizzati e la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto e alla cura degli spazi pubblici, la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza dello sport inteso come ricerca del benessere ma anche come strumento per stare insieme senza barriere e la promozione del benessere per adulti e anziani attraverso la pratica motoria.