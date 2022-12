Sabato 17 Dicembre 2022, 09:05

TERNI - Le immagini delle telecamere private lungo la via di fuga, alcune testimonianze e i rilievi svolti dalla polizia scientifica nella villa isolata assaltata da due banditi incappucciati e violenti.

Elementi sotto la lente d’ingrandimento della Mobile ternana, che sta dando la caccia ai malviventi che hanno fatto finire in ospedale l’anziana coppia proprietaria della villa, in una zona isolata di via Gina Palmucci, nella zona di Piedimonte.

Gente che non ha avuto scrupoli nei confronti dei due coniugi, legati e poi picchiati brutalmente, costretti ad aprire la cassaforte che conteneva qualche migliaio di euro.

La rapina è andata in scena poco dopo le 19. I proprietari, una coppia ultrasettantenne, si apprestavano a preparare la cena quando si sono trovati faccia a faccia con i banditi.

I volti coperti dal passamontagna e le maniere spicce per far capire che non era il momento di scherzare o di fare mosse false. I due hanno infierito prima sull’uomo, massacrato di pugni e calci, e poi hanno spintonato la moglie buttandola a terra. Dopo aver legato la coppia è arrivata la richiesta di aprire la cassaforte, assecondata dai due proprietari feriti e terrorizzati e ormai in preda ai malviventi.

I due hanno arraffato i contanti, oltre 4mila euro, e sono spariti nel nulla. Il proprietario e sua moglie, non senza difficoltà, sono riusciti a raggiungere il telefono e a chiamare l’ambulanza del 118 che li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale.

Per l’uomo, che ha riportato le ferite più gravi, lesioni ed ecchimosi al volto e un trauma cranico mentre la donna, buttata a terra, ha riportato la frattura di un dente e qualche escoriazione.

Sul posto gli agenti della squadra volante, la mobile e la polizia scientifica, al lavoro per effettuare i rilievi nella villa isolata assaltata poco prima dell’ora di cena. A coordinare le indagini la squadra mobile, guidata da Davide Caldarozzi.

Da ore impegnata a far luce su un episodio con protagonisti malviventi esperti che, prima di entrare a gamba tesa nella villa, avrebbero studiato il colpo nei minimi dettagli. E che pare abbiano potuto contare sulla complicità di chi, dall’esterno, era pronto ad avvisare di qualsiasi intoppo o rischio.

Un episodio che fa tornare alla mente episodi del passato in cui le vittime delle rapine in casa hanno perso la vita. «Conosco molto bene il territorio che ha visto una coppia di persone anziane aggredite dentro casa, minacciate e rapinate - tuona Francesco Filipponi, consigliere comunale del Pd. Si tratta di atti messi a segno da malviventi senza scrupoli, che non hanno alcun timore delle conseguenze che possono essere, come in passato, tragiche. La città vuole conoscere le risposte delle istituzioni e per questo il sindaco dovrebbe riferire in merito ai lavori del comitato della sicurezza. Lo abbiamo chiesto nei giorni scorsi per la barbara uccisione di Borgo Bovio, torniamo a chiederlo ora con due concittadini che hanno rischiato la loro vita».