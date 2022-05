Sabato 14 Maggio 2022, 10:47

TERNI - Quattro ordinanze di custodia cautelare per furto in appartamento e ricettazione.

Le misure sono state eseguite nella notte dalla polizia, che in queste ore stava indagando a ritmo serrato per far luce su un episodio predatorio che si è consumato nei giorni scorsi in un appartamento del centro.

Nel carcere di vocabolo Sabbione, al termine di una delicata indagine portata avanti dalla squadra mobile ternana e coperta da assoluto riserbo, sono finiti in quattro, tutti di origini pugliesi.

Dopo l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare sono scattate diverse perquisizioni a tappeto.

Per tutta la giornata di ieri gli investigatori della questura sono stati impegnati in una vera e propria caccia alla refurtiva che sarebbe stata messa insieme nel corso del furto nell’ appartamento della città preso di mira. E anche a quella che potrebbe già essere stata venduta dalla presunta banda ora in cella. Il bottino del colpo infatti pare fosse composto prevalentemente da gioielli, oggetti che non è complicato riuscire a piazzare nel giro di qualche ora. Soprattutto se a portarli via dopo il furto è gente esperta del settore.

A coordinare le indagini della squadra mobile, guidata da Davide Caldarozzi, è il sostituto procuratore, Camilla Coraggio. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche le analogie con altri furti messi a segno di recente.

Nelle prossime ore per i quattro presunti ladri finiti in cella ci sarà l’interrogatorio di garanzia.

L’operazione della squadra mobile è il segno della grande attenzione che c’è nella repressione di reati che, come i furti in casa, destano particolare allarme sociale. Dopo gli anni bui in cui i ladri avevano preso di mira parecchie abitazioni del centro e della periferia e i numerosi arresti delle forze di polizia la situazione è andata migliorando. Dal 2017, anno in cui i ladri svaligiarono quasi duemila appartamenti, si è scesi a poco più di mille furti in casa.

Illustrando un mese fa il bilancio di un anno di lavoro, il questore, Bruno Failla, aveva reso noti i dati di città e provincia. A Terni si è registrato negli ultimi dodici mesi un lieve calo dei furti in casa, con 240 appartamenti visitati dai ladri. Un lieve aumento invece per quanto riguarda i furti in appartamento messi a segno nella provincia di Terni, che sfiorano i cinquecento, con un più cento rispetto all’anno precedente. In aumento invece i furti con destrezza, in esercizi commerciali e su auto in sosta, i furti di autovetture e ciclomotori. In calo l’anno scorso le denunce in procura per furti a carico di ignoti, scese da 1528 a 1186. Segno meno anche per le denunce in procura per i furti in casa, che sono state 620 rispetto alle 779 dell’anno precedente.