Venerdì 14 Luglio 2023, 12:27

Ancora qualche giorno di attesa e poi Piediluco dovrebbe arrivare il secondo varco elettronico promesso dalla giunta Latini e mai realizzato. Questa volta, sebbene siamo a metà estate, sembrerebbe che Terni Reti voglia fare le cose alla svelta. Se ne è discusso in Comune nel question time di ieri mattina dove si è anche parlato di un sportello bancario o postale ancora tutto da vedere e difficile da realizzare. Quest volta, sebbene siamo a metà estate, sembrerebbe che Terni Reti volgia fare le cose alla svelta. Se ne è discusso in Comune nel question time su richiesta del Pd. L’amministrazione comunale si è impegnata nel giro di qualche settimane per l' installazione di un varco elettronico a porta Reatina, anche se in paese regna un certo scetticismo visto che la stagione è ormai piuttosto avanzata. A tale proposito sembrerebbe che Terni Reti già da tempo abbiamo fatto il sopralluogo e deciso il punto dell’installazione del varco. Il provvedimento si è già portato per lunghe, malgrado la situazione di pericolo con le auto che transitano in senso contrario infischiandosene dei segnali di divieto e approfittando dell’assenza totale della polizia municipale. In questo modo viene vanificato anche il senso unico. in vigore nei mesi estivi. Non più di un mese fa proprio per non rispettare il senso unico di marcia un' automobile ha causato un incidente coinvolgendo diversi veicoli. Questo la dice lunga sulla pericolosità degli automobilisti che si immettono sulla strada in senso contrario.