Squali avvistati vicino alla riva nella spiaggia di Portbou, panico tra i bagnanti

Continuano gli avvistamenti di squali vicino le coste e le rive delle spiagge non solo in Italia ma anche in Europa. Nelle ultime ore, in Spagna, due squali sono stati avvistati sulla spiaggia di Portbou (Girona).

A mezzogiorno di questa domenica, due verdesche sono apparse sulla spiaggia di Portbou (Girona), provocando il panico tra i bagnanti. I turisti (e non solo) che si trovavano in mare, allertati dalla loro presenza, hanno nuotato verso la riva e verso la piattaforma galleggiante situata lì vicino.

Ensurt a Portbou per l'aparició de dues aletes enmig de la badia.

Come si evince dai video registrati dai presenti, diverse persone che in quel momento erano in kayak hanno aiutato i bagnanti a tornare gradualmente in spiaggia. Tuttavia, e nonostante lo spavento iniziale, non è stato registrato alcun incidente con i due squali. Le due verdesche hanno poi lasciato la spiaggia di Portbou, per la tranquillità delle persone che erano lì a trascorrere la giornata.

Il sindaco della cittadina dove sono apparsi i due squali, Gael Rodrigues, ha confermato che «la spiaggia di Portbou è totalmente sicura. Nelle sue parole, questa visita inaspettata dei due squali è «normale perché la verdesca del Mediterraneo è una fauna autoctona».

Cosa sono le verdesche

La verdesca, conosciuta anche come squalo azzurro o blu, è tra le specie più comuni e diffuse al mondo, anche nelle acque del Mediterraneo e in Italia.

Appartiene alla stessa famiglia dello squalo tigre, quella dei carcarinidi, e nuota principalmente nelle acque aperte e superficiali, spesso accompagnata dai pesci pilota con cui ha un rapporto simbiontico.

Di tanto in tanto si avvicina però alla costa, dove non di rado viene avvistata da bagnanti e imbarcazioni.

La verdesca (Prionace glauca) è uno squalo longilineo, con la testa molto appuntita ed estremamente agile che può raggiungere anche i 3,5 metri di lunghezza e pesare oltre 300 kg. Si tratta quindi di un predatore piuttosto grande e con una grossa bocca dotata di denti triangolari, obliqui e seghettati, come molte altre specie di squali. I margini dentellati aiutano lo squalo strappare la carne più facilmente, che di soli è però rappresentata da piccoli pesci e calamari.



Sono pericolosi? Di solito, sono squali poco aggressivi e abbastanza docili che di certo non riconoscono i bagnanti come una potenziale preda. Tuttavia, anche se estremamente rari, gli attacchi e gli incidenti possono avvenire, soprattutto in mare aperto.