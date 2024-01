Russia, Polonia prossimo obiettivo dopo l'Ucraina? Le rivelazioni (inquietanti) di un parlamentare vicino a Putin

Un parlamentare russo, vicino al presidente russo Vladimir Putin, ha detto che Mosca potrebbe prendere di mira la Polonia nel contesto del conflitto ucraino. Lo riporta, in un articolo, il Neesweek. Alla vigilia del secondo anniversario dell'inizio del conflitto, spiega la rivista nonostante l'operazione militare non sia andata secondo i piani, i funzionari russi hanno comunque continuato a suggerire invasioni simili nel prossimo futuro, suggerendo come probabili obiettivi i territori dell’ex Unione Sovietica , come la Moldavia o gli Stati Balcanici. L’ultimo potenziale obiettivo futuro a cui accenna un funzionario russo è la Polonia, che non è mai stata ufficialmente un territorio sovietico, ma era uno stato satellite dell'Urss durante la Guerra Fredda.

Ucraina, il Patriarca Kirill silura un altro prete ortodosso pacifista