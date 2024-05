Venerdì 31 Maggio 2024, 16:05

L’atrio di palazzo Spada ospita tutte e sei le sculture che l’architetto Andrea Villani ha donato al Comune di Terni. In attesa che l’amministrazione decida dove collocarle, hanno trovato ‘casa’ nella sede del Comune. Per la loro definitiva posizione il sindaco Stefano Bandecchi ha trovato molte difficoltà, ma l’intenzione è quella di creare un percorso culturale di attrazione per la città. Il video di Claudia Sensi