Venerdì 31 Maggio 2024, 07:39

Doveva essere il giorno delle decisioni tra il direttore sportivo Stefano Capozucca e il presidente Nicola Guida, invece è sempre fumata nera. I due non si sono ancora incontrati e restano ancora le riserve dei giorni scorsi. Nella giornata in cui si aspettava questo incontro, però, le attenzioni si sono spostate su un altro aspetto, quello della strana espulsione di Nicola Bellomo nel secondo tempo di Ternana-Bari, sulla quale ora ha aperto un'inchiesta la Procura federale per un presunto flusso anomalo di scommesse.

Giovedì 23 maggio, nella gara di ritorno dei playout costati ai rossoverdi la retrocessione, il centrocampista del Bari è stato allontanato dalla panchina per essersela presa con un raccattapalle. Da qui, dubbi e interrogativi. Il polverone si è alzato partendo da un tam tam sui social media, con perplessità su a quel cartellino rosso e al fatto che, nell'arco di tempo a ridosso dell'inizio della partita, tanti scommettitori, in Puglia, avevano puntato proprio sull'espulsione del centrocampista. La cosa, partendo dai social con tanto di foto delle schedine giocate, è stata ripresa gli organi di stampa, fino ad arrivare sotto la lente della giustizia sportiva. Da una parte, appare anomalo non solo il comportamento di Bellomo che pur non essendo in campo si è fatto espellere al 33' del secondo tempo a partita già saldamente in mano al Bari, ma anche che ci siano state tutte quelle scommesse su questa espulsione, quotata 24 volte la posta. Dall'altra, però, c'è anche quanto stabilito dalle regole delle giocate, in base alle quali non si scommette su espulsioni o ammonizione di calciatori non in campo. Questi, infatti, perché la vincita sia valida, devono aver giocato almeno un arco di partita. Così come non si scommette su dirigenti e tecnici espulsi dalla panchina. Nel caso in cui un calciatore sul quale si scommette non scenda in campo, si prevede pure il rimborso della giocata. Tutti aspetti da chiarire in sede di indagine. Non appena è arrivata la notizia dell'intervento della Procura della Federcalcio, puntuale come un orologio svizzero è arrivata anche la posizione della Lega B. Questa non fa riferimento specifico al caso, ma ribadisce l'impegno nella lotta alle condotte antisportive e ricorda la collaborazione con gli organismi creati dal Ministero dell'interno per tenere alta l'attenzione sulle scommesse. «Anche alla luce dei recenti deferimenti e all'apertura delle indagini relative a presunte condotte antisportive degli ultimi giorni di alcuni calciatori - scrive la lega - saremo come sempre in prima linea nella collaborazione con la giustizia sportiva per accertare e garantire il rispetto delle regole».

In attesa di sviluppi, in casa Ternana il dilemma Capozucca sì o Capozucca no, non è ancora risolto. Nella mattina del giovedì Capozucca era in città, è anche passato nella sede della Ternana e poi è andato via. Guida, invece, non si è visto, trattenuto fuori Terni da impegni. Altri contatti, forse. Come quelli avuti a Milano per stadio e clinica, forse con soggetti interessati a partecipare. Chissà, a questo punto, che non arrivino entro il fine settimana l'incontro tra i due e notizie certe sul direttore sportivo. Intanto, è passato un altro giorno.