Venerdì 31 Maggio 2024, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 19:00

Chi nel corso della propria vita non ha sofferto di mal di testa? I numeri di chi soffre di questa patologia sono molti alti anche se non si conosce con precisione la percentuale di chi ne viene colpito anche perché non tutti ricorrono dallo specialista ma vengono seguiti dal medico di base e soltanto quanto il dolore diventa cronico si cerca un professionista della materia. L'ospedale di Terni in fatto di celefalee e non solo rappresenta un punto di riferimento regionale e nazionale con il primario dottor Carlo Colosimo (nella foto) direttore della struttura complessa di Neurologia e Stroke Unit e uno dei massimi esperti nazionali per le malattie del Parkison. Di Cefalee se ne parlerà il 1 giugno a Narni dove si farà il punto della situazione con gli esperti della Sics (Società italiana per lo studio delle cefalee e l'intervento degli esperti di Abruzzo, Marche e, ovviamente, dell’Umbria. «Le cefalee- spiega il primario dell’ospedale di Terni- rappresentano un complesso gruppo di manifestazioni cliniche, sempre più oggetto di attenzione da parte della comunità scientifica e della società. Il loro impatto sul versante epidemiologico e clinico è tale da rientrare, secondo i più recenti resoconti dell'organizzazione mondiale della Sanità, tra le principali cause di disabilità, in particolare nel sesso femminile». Tra le varie forme di Cefalea, l'emicrania è la patologia che, negli ultimi anni, è stata oggetto delle principali innovazioni terapeutiche, rese possibili da una più profonda comprensione dei suoi meccanismi fisiopatologici. «All'approfondimento prettamente scientifico – conclude Colosimo- va sempre associata con grande attenzione il complesso mondo delle Cefalee, che attraversa tutte le età della vita e si caratterizza per le rilevanti comorbidità con la fondamentale integrazione multidisciplinare tra diverse branche specialistiche, richiedendo un'assistenza che spazia ben al di fuori del Centro Cefalee, coinvolgendo la gestione quotidiana e capillare della medicina generale, fino ad arrivare al setting dell'emergenza/urgenza». Il Congresso 2024 della macroarea Sisc Abruzzo-Marche-Umbria si propone di districare questa complessa trama clinico-assistenziale, al fine di rendere più vicina la soluzione del rebus delle Cefalee. Molti gli interventi rpoogrammati tutti di alto livello con specialisti provenienti dalla Marche Abruzzo e, ovviamente, Umbria