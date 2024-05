Venerdì 31 Maggio 2024, 09:15

PERUGIA - Città pet friendly e sensibile al benessere degli animali? Perugia fa un balzo in avanti e diventa modello nazionale con la realizzazione del percorso urbano «Il viaggiator cinofilo». Una novità, tutta dedicata agli amici a quattro zampe e loro padroni, che si è già ritagliata il titolo di «iniziativa pionieristica». Perché di esempi non ce ne sono nemmeno oltre confine. Lo sottolinea al Messaggero Vitaliano Gaggi, presidente del Gruppo Cinofilo Perugino che ha promosso l’iniziativa, proposta e accolta dal Comune nei giorni scorsi con una delibera di giunta. Cuore del progetto è la realizzazione del primo percorso cittadino, nei luoghi simbolo dell’acropoli e dintorni. «Una persona può arrivare con il proprio cane e visitare la città lungo un percorso guidato. Metteremo a disposizione dei servizi e daremo indicazioni, sia sui luoghi accessibili come ad esempio musei, ma anche veterinari e campi di addestramento per cani». Nel dare forma al progetto, il Gruppo Cinofilo Perugino ha pensato a tutto. «Nel caso arrivi una persona disabile, ci sarà un esperto in pet therapy che la accoglierà con il suo cane e la accompagnerà in città».

Il percorso, che sarà indicato da apposita cartellonistica relativa anche ai comportamenti da tenere, si svilupperà in area urbana lungo le vie cittadine, con partenza da via del Cortone per poi toccare i luoghi simbolo. Come Corso Cavour, Sant’Ercolano, rocca Paolina. E ancora via della Viola, l’arco Etrusco, corso Bersaglieri e Porta Sant’Angelo. Il percorso, definito grazie alla sinergia con i tecnici del Comune, interesserà anche la parte esterna delle mura, nella zona di Porta Sant’Angelo e dintorni. Zone della città che diventeranno un vero e proprio corridoio pet friendly per scoprire le sue vie storiche con il proprio cane. «L’idea nasce come gruppo cinofilo, abbiamo ideato e registrato il marchio della Giornata del cinofilo (si festeggia il 30 giugno). Poi abbiamo chiesto al Comune, perché la città non diventa città dell’accoglienza del cane?». Dopo tanto lavoro il progetto, pubblicizzato con un video diffuso nei social, sta prendendo forma e il 30 giugno, seconda Giornata del cinofilo, il percorso sarà inaugurato con partenza dai giardini del frontone. Una passeggiata simbolica che porterà tanti amanti dei cani a scoprire Perugia. A supporto dell’itinerario, ci sarà prossimamente anche una applicazione dedicata, racconta Gaggi che insieme al gruppo di lavoro ha potuto contare su una serie di sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa. Il progetto sarà pubblicizzato e porterà ad iniziative collaterali. Come il convegno «esperienza di pet teraphy in hospice pediatrico» che si terrà nel pomeriggio del 30 giugno. «Una dottoressa dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù – racconta Gaggi - parlerà del rapporto tra cane e bambini con la pet teraphy». Saranno però anche altre le iniziative che nasceranno attorno al progetto, che passa per un patto di collaborazione fra Comune e il Gruppo Cinofilo Perugino “Aldo Cavicchi”, che festeggia con una novità inedita i suoi 75 anni di attività.

Nella recente delibera di giunta con cui viene accolta l’iniziativa si evidenzia che «saranno coinvolti, con appositi avvisi pubblici, gli esercizi commerciali e le associazioni che condivideranno le finalità del progetto per la distribuzione dei sacchetti di raccolta delle deiezioni». Una spinta al decoro e ai corretti comportamenti da adottare in città. Inoltre l’associazione si mobiliterà per organizzare «iniziative in modo capillare sul territorio volte a sensibilizzare la popolazione, programmando anche incontri negli istituti scolastici, rispetto a tematiche di assoluta rilevanza quali la lotta al randagismo, il contrasto agli abbandoni, l’addestramento e l’educazione cinofila».