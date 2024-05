Terni, appuntamento al Secci con "I promessi in saldo", frutto del laboratorio teatrale che promuove l'inclusività

Terni- Appuntamento al teatro Secci giovedì 30 maggio alle 21 con "I Promessi in saldo". "Si tratta del frutto di un laboratorio teatrale conclusivo iniziato ad ottobre"- spiega il regista Alessandro Spiropulos, della Fondazione Fulvio Sbrolli.

Lo spettacolo segue una forma di "teatro nel teatro" e parla della disavventura di un regista intento a dirigere a sua volta uno spettacolo su "I promessi sposi". Lo sfortunato viene a sapere dal suo bizzarro aiuto-regista che quest'ultimo, anziché sfruttare le due settimane concesse per scritturare uno ad uno degli attori professionisti come da iniziale indicazione, di propria iniziativa ha chiamato a recitare un'intera compagnia teatrale sconosciuta.

Nel giorno della prima prova il regista si troverà così a fare, suo malgrado, la conoscenza di questa improbabile compagnia, e ad assistere impotente a tutte le loro stravaganze.

Il lavoro svolto rientra in un progetto a carattere sociale, in cui i laboratori teatrali vengono utilizzati come un modo per stare in relazione, ma soprattutto come mezzo di inclusione di diverse categorie: dai bambini, alla terz'età, fino alla disabilità. "Mi sono prevalentemente occupato del laboratorio serale con l'utenza anziana, composta da persone con poca o nessuna esperienza teatrale, ma piene di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco- continua il regista.

In questo progetto è stato fondamentale partire da un teatro essenziale, minimale, in cui il materiale di base fosse la presa di coscienza dei limiti di un gruppo composto da non professionisti. Tali limiti non solo si sono in realtà rivelati un'ottima risorsa per costruire da zero un laboratorio ricco di proposte e di complicità, ma sono diventati l'elemento tematico principale dello spettacolo stesso, in cui il dilettantismo contribuisce in maniera attiva non solo al terzo settore, ma anche alla rivitalizzazione dell'arte teatrale; un'arte da molto tempo in crisi, ma da un'incalcolabile tempo dura a morire". Con la partecipazione straordinaria di Riccardo Leonelli, l'ingresso è libero.

