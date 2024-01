Terni, al teatro Secci arriva il viaggio musicale "Ida y vuelta": appuntamento venerdì 2 febbraio alle 21

Terni- Appuntamento venerdì 2 febbraio alle 21 al teatro Secci con "Ida y vuelta- Viaggio musicale tra le due coscienze del ritmo". "Il titolo- spiegano gli organizzatori- che in italiano significa andata e ritorno, rappresenta la musica che i colonizzatori portarono nel Nuovo Mondo dove si mescolò con la cultura delle popolazioni locali e quella degli schiavi africani dando luogo a nuove sonorità che mano a mano ritornarono arricchite da questa integrazione verso le terre di origine. Con il tempo, questa denominazione ha finito per identificare tutto quel processo di esportazione delle varie culture che attraverso il mare hanno viaggiato e raggiunto altre realtà musicali dando luogo ad un sincretismo il cui risultato viene rimesso in circolo creando così un risultato vizioso. Partendo dal continente africano viaggeremo dalla Giamaica al Brasile, dall'Argentina a Cuba, dal Messico all'America del Nord fino ad approdare in Italia, dove le contaminazioni diventano figlie del mare e della storia"- conclude Vanessa Liodori di Vox Revolution.

Lo spettacolo è stato scritto da Fabrizio Orlandi, Pierpaolo Fratticcioli e Raffaele Federici, la regia è di Vanessa Liodori e la voce narrante di Mirko Liodori.

Parte del ricavato sarà devoluto a Voce di Milla, un'associazione fondata per sostenere la formazione di giovani talenti artistici che si ispira alla figura di Camilla Maiolatesi, giovane cantante, attrice e musicista, il cui ricordo viene mantenuto vivo attraverso la promozione di attività di carattere sociale e artistico.

