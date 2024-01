Eventi valentiniani a Terni: il 23 febbraio al Secci arriva Paola Turci con il suo "Mi amerò lo stesso"

Terni- Dopo il successo del concerto di Natale con Michele Zarrillo, che ha registrato il sold out, le associazioni Argoo e Terni Città Futura ci riprovano. Per il concerto di San Valentino è il turno di Paola Turci. Uno spettacolo che coniuga il teatro e la musica, attraverso la voce e il talento che la cantautrice italiana sta portando in tour per i migliori teatri d’Italia.

L'appuntamento a Terni è per il 23 febbraio al teatro Sergio Secci. La serata fa parte del calendario delle iniziative valentiniane di quest’anno.

Un racconto intimo e personale, con cui l’artista vuole ricordarci come sia fondamentale l’amore per se stessi, un sentimento che permette di affrontare ogni esperienza con il giusto approccio, per una storia d’amore che durerà tutta la vita. Nasce così “Mi amerò lo stesso”, uno spettacolo musicale dove Paola Turci si racconta al pubblico, non solo in prima persona ma anche attraverso le storie di persone incontrate nel corso della sua vita.

Una narrazione in cui l'artista vuole mettersi a nudo, con un registro leggero e divertente, mescolando alla realtà i sogni e facendo sì che inevitabilmente i sogni entrino a far parte della vita. Il quotidiano vivere di una donna, in cui molti possono identificarsi con i suoi desideri, le debolezze, i ricordi, le speranze per il futuro. A fare da filo conduttore di questa narrazione saranno inevitabilmente le canzoni, quelle che hanno accompagnato la sua esperienza di vita. Uno spettacolo in cui Paola Turci parla di sé stessa, attraverso una performance che vuole portare sul palcoscenico quello che sente come uno dei più grandi insegnamenti ricevuti dalla vita: qualunque cosa accada mi amerò lo stesso”.

Nei prossimi giorni sarà aperta la prevendita per assistere all’evento.

