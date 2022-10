Terni, al Museo Diocesano apre la mostra sulle missioni nel mondo: protagonisti non solo fede, ma anche arte, letteratura e racconto

TERNI Torna negli ambienti del Museo Diocesano della città la mostra che racconta cosa significa essere missionari: a partire dal momento dell’inaugurazione, previsto per il 14 ottobre alle 16:30, alla presenza del vescovo Soddu, l’esposizione, dal titolo «Laudato si’ mi’ Signore», sarà visitabile fino al 21. La missione e la religiosità sono gli elementi cardine, ma si tratta anche di un’iniziativa che parla di pace e ecologia. La mostra, ideata in occasione della giornata missionaria mondiale, il 23 ottobre, racconta il punto di vista di chi c’è stato attivamente per gli altri tramite sculture, pittura, poesia e i racconti veri e propri delle missioni, organizzati per il 15 e il 17 alle 16.30; un affresco a tutto tondo, che comprende anche il convegno il 20 ottobre alle 16.30 «L’umanesimo economico di papa Francesco nella lotta alla povertà», a cura di Cristina Montesi. Dedicati alla letteratura saranno il 14 e il 18, alla stessa ora, con «Parola agli artisti», recital di poesie in vernacolo e in lingua del premio letterario nazionale «Logo d’Oro Città di Terni». Il 21, alle ore 21, ci sarà invece la veglia di preghiera per le missioni. La mostra è promossa dal Centro Missionario della diocesi, dalla Pro Loco di Terni, con il contributo della Caritas diocesana, San Vincenzo de’ Paoli, associazione Claudio Conti, missione Arena Alta; sarà visitabile tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.