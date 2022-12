I micro progetti per l'Africa dei missionari di Villaregia, 2700 ragazzi potranno studiare

Costa d'Avorio, Perù, Burkina Faso, Brasile e Mozambico per un totale di 2700 ragazzi che potranno studiare grazie ai missionari della Comunità di Villaregia. Si è svolta con successo, sabato scorso a Roma, la tradizionale serata di beneficenza per sostenere il progetto che poggia su sei macro-aree: istruzione, inclusione sociale, formazione professionale, tutela abitativa ed emergenze sociali, ampliamento spazi accoglienza giovani.

«Il progetto intende sostenere i giovani del Sud del mondo per dare loro un futuro, prendendolo in mano in prima persona – afferma padre Alessio Meloni – il nostro è un piccolo seme per costruire un ponte che da Roma arrivi fino a Lima, Città del Messico, Maputo e Abidjan».

Oltre 3.200 euro raccolti nella serata di solidarietà che si è potuta realizzare grazie al contributo di tanti donatori. «Un grazie va a tutti i sostenitori e partner della serata che hanno permesso di realizzare l’iniziativa - conclude padre Alessio Meloni - e grazie ai tanti volontari che hanno donato il loro tempo pensando ai più poveri del Sud del mondo».