Terni, al liceo Donatelli selezionati i cinque studenti che parteciperanno alle Olimpiadi della Fisica

Al liceo scientifico Donatelli si è tenuta la prima delle serie di gare per individuare gli studenti che parteciperanno alle Olimpiadi nazionali della Fisica che si terranno a maggio.

Cinque, più una riserva gli allievi del liceo ternano selezionati, si tratta di: Lorenzo Garofoli, della 5 A, che ha totalizzato 123 punti; Riccardo Meacci 5 D, 118 punti; Matteo Minicucci 5 D, 114 punti; Giordano Marini 5 D, 113 punti; Francesco Fantozzi 5 cs, 106 punti. Come riserva è stato selezionato Damiano Pompei, 4 A, che ha realizzato 105 punti. Gli studenti hanno dovuto rispondere a quaranta domande a risposta multipla.

Le Olimpiadi della Fisica sono organizzate dall’associazione per l’insegnamento della Fisica, su mandato del Ministero della Pubblica Istruzione e sono riservate alle scuole superiori. La gara è a carattere individuale, non è previsto un limite d’età per partecipare. Le Olimpiadi si articolano in tre prove: una gara d’istituto in cui si selezionano i rappresentanti di quella scuola, questi studenti lunedì 13 febbraio prenderanno parte alla gara locale che si disputerà tra scuole appartenenti a diverse regioni raggruppate tra loro in un polo; ne saranno costituiti 60. . Da questa prova si selezioneranno 100 studenti che parteciperanno alla gara nazionale che si terrà ad aprile a Senigallia. Tra i vincitori della gara nazionale saranno scelti cinque studenti che faranno parte della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali.