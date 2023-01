Terni, all'Itt Allievi -Sangallo arriva il contest "Supernova", si premiano progetti creativi

Torna, presso l’Itt Allievi–Sangallo, il concorso per il contest “Supernova”; si tratta di una gara, una competizione, riservata agli studenti della scuola di via Battisti, il cui fine é stimolare creatività e capacità di iniziativa per arrivare alla creazione di un progetto innovativo, nell’ambito delle discipline che i ragazzi studiano a scuola. Nei mesi scorsi gli studenti del’Itt Allievi Sangallo sono stati invitati a ragionare su idee innovative che, sviluppate, potrebbero creare qualcosa di diverso ed utile. Hanno messo nero su bianco le loro proposte e formulato la bozza di un progetto. Sabato 21 gennaio presso la sala Tripepi dell’Itt, dalle ore 9 alle ore 12, si svolgerà il Contest Supernova, che vede coinvolti come soggetti attivi tutti i ragazzi che hanno già partecipato alla fase di brainstorming di otto progetti: Acquaponica, del dipartimento di chimica e biotecnologie, Ecokit Phoenix, del dipartimento elettrotecnica ed elettronica, Quadro Elettrico Smart, del dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, Rover, del dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, T-Box, del dipartimento di informatica e telecomunicazioni, Bioprinting del dipartimento chimica, Urban Green Light, del dipartimento elettrotecnica ed elettronica, Green Energy, del dipartimento meccanica e meccatronica.

Le idee che saranno giudicate migliori accederanno ad una borsa di studio, finanziata dalla Fondazione Carit, grazie alla quale si potrà realizzare il progetto ideato.

Sempre sabato 21 gennaio saranno assegnate ad alcuni progetti le borse di studio in memoria dell'imprenditore ternano Augusto Angeli.

Nel mese di giugno si svolgeranno i Supernova Days, durante i quali i progetti vincitori, poi realizzati dagli studenti, verranno presentati al pubblico.

La giuria che valuterà i progetti è composta, oltre che dalla famiglia Angeli, da rappresentanti degli enti pubblici, del mondo dell’imprenditoria e della cultura del territorio ternano. Saranno presenti il comune di Terni, l’Università degli Studi di Perugia, Confindustria, Confartigianato, Confapi, Sviluppumbria, Asm e Umbria Energy e le aziende fratelli Canalicchio e Materie Unite.