Terni, gli studenti dell'istituto Marconi in concerto per gli auguri di Natale

Tempo di Natale, tempo di festa, le scuole organizzano incontri e concerti per il tradizionale scambio di auguri.

Gli istituti ad indirizzo musicale escono dalle loro scuole ed offrono concerti al territorio, un modo per inserirsi nel contesto sociale cittadino in allegria.

Domani, giovedì 15 dicembre, alle 20,30 sarà la volta del coro delle prime medie dell’istituto comprensivo Marconi. L’appuntamento è nelle chiesa di San Gabriele, al quartiere Matteotti. Ad esibirsi saranno i ragazzi delle prime C,E,F,D,H. Venerdì invece sarà la volta del coro delle prime A,B.G,I. Appuntamento sempre nella chiesa di San Gabriele alle 20.30.

E dopo i concerti dei ragazzi della scuola media sarà la volta dei piccoli delle elementari Matteotti e Grazie sempre dell’istituto comprensivo Marconi.

“Il coro di mani bianche”, come hanno deciso di chiamarsi i bambini si esibirà nella chiesa di San Valentino. Primo appuntamento il 20 dicembre alle 18.30 con le quinte della scuola Le Grazie, secondo appuntamento il 21 dicembre alle 15,45 con la V A della scuola Mattoetti, alle 18.30, sempre del 21 dicembre, luci accese sul coro della VB e VC della elementare Matteotti.

«Da più di un mese stiamo provando e riprovando le canzoni di Natale che canteremo per augurarci buone feste nei concerti organizzati nella chiesa di San Gabriele e in quella di San Valentino. I ragazzi sono al settimo cielo hanno lavorato con grande serietà sopportando, come professionisti, ore di prove», tengono a dire gli insegnanti dell’istituto Marconi.