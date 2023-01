Nella mattinata di venerdì 20 gennaio al Casagrande –Cesi è previsto un incontro su "Bullismo e Cyberbullismo" dedicato esclusivamente agli insegnanti e promosso dal Comitato regionale umbro della Federazione italiana rugby. Si tratta di una giornata di prevenzione, pensata per i docenti, ideata e tenuta dalla psicologa Mikol Marotta in collaborazione con la Polizia di Stato e con l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

I relatori dell’incontro per contrastare e prevenire bullismo e cyberbullismo, utilizzeranno la psicoeducazione, ossia quella forma specifica di educazione che supporta le persone che soffrono di un determinato disturbo psicologico fornendogli una serie di informazioni per conoscerlo e gestirlo. I corsi prevedono una parte teorica, tramite la visione di materiale multimediale e video ed una parte pratica, caratterizzata da simulazioni, role playng, ossia simulazione di comportamenti della vita reale, video interattivi e analisi di casi.

La giornata sarà conclusa dall’ intervento del commissario capo Roberto Conti, della Polizia di Stato, che tratterà la materia sotto l'aspetto giuridico e, in particolare, parlerà dei reati e delle azioni che vanno a configurare il fenomeno di bullismo, oltre alla spiegazione dei diversi metodi di segnalazione ai competenti organi giudiziari.

Il corso è inserito nell'ambito di un progetto strutturato, tra Comitato regionale umbro della Federazione Italiana Rugby e Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, che prevede, sia la promozione dell'attività sportiva per i ragazzi, sia alcune giornate di formazione per i docenti ; è coordinato da Stefano Cardinali dell' area promozione e sviluppo Fir regione Umbria.