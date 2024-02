Terni, al Gazzoli omaggio ad Ennio Morricone

Sarà l’Auditorium Gazzoli di Terni ad ospitare domenica 3 marzo alle 17.30 il gran finale della ventisettesima stagione dell’Araba Fenice con il concerto intitolato ”Ennio Forever”. Nato per festeggiare i 90 anni del Maestro nel 2018, il concerto verrà proposto come ricordo e tributo alla grandezza del più celebrato compositore italiano del nostro secolo.

Il flauto d’oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino, anche autore delle trascrizioni, faranno rivivere alcune delle colonne sonore più conosciute ed amate.

Il concerto vedrà anche la partecipazione del soprano di origini coreane Sang Eun Kim.

Il concerto racconta in una serie di la straordinaria vita musicale del compositore, attraverso trascrizioni di brani accuratamente scelti per importanza, valore artistico e congenialità agli strumenti. «L’ascoltatore viene preso per mano e condotto nell’affascinante mondo del Maestro e, grazie alla sua musica, tornano alla mente capolavori della cinematografia internazionale che hanno accompagnato gli ultimi cinquanta anni della nostra vita», spiegano gli organizzatori.

Il programma del concerto dedicato ad Ennio Morricone prevede l’esecuzione della Mission suite, Nuovo cinema Paradiso, Baarìa, La leggenda del pianista sull’oceano, Metti una sera a cena, C’era una volta il west, C’era una volta in America, La sconosciuta, Il clan dei siciliani, Malena, Stanno tutti bene, Giù la testa, La Califfa e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.