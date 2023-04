Martedì 4 Aprile 2023, 00:35

La mattina il contatto a Roma con un potenziale nuovo socio che ha sciolto le riserve e si prepara a entrare nella Ternana in minoranza probabilmente già entro la fine della stagione, il pomeriggio allo stadio Liberati con 350 ragazzi e bambini delle giovanili per la consegna delle uova di Pasqua e gli auguri. Il presidente Stefano Bandecchi tra presente e futuro. Il presente è proprio quello dell'apertura a nuovi soci di minoranza nella compagine societaria con Unicusano che presto non sarà più da sola a controllare la Ternana, mentre il futuro è anche legato ai giovani calciatori, per un settore giovanile da indirizzare e da cambiare perché torni a essere volano proprio per le Fere del futuro e non solo per quelle. «Vogliamo un settore giovanile - dice lo stesso Bandecchi - che torni redditizio e a creare talenti per la nostra prima squadra, ma anche per la Nazionale. Serve, però, un'organizzazione diversa, che gestisca il calcio dalla A alla Z. Perché oggi ci sono leggi, nel calcio, che non vanno bene e non aiutano a fare il salto di qualità, in un calcio oggi in mano ai procuratori, nel quale se una società costruisce in casa un talento, poi arriva il procuratore che glielo porta via. E allora, servono soluzioni alternative». Fari puntati, intanto, sul futuro societario. Un futuro che potrebbe diventare presente prima di quanto si pensi. Un nuovo socio pronto a entrare ha confermato la sua disponibilità. Un soggetto imprenditoriale del Lazio, che opera tra Roma e il frusinate. «C'è un'azienda - conferma il presidente - che entrerà con noi. Inizialmente, in una quota tra il 10 e il 15%». Questo aspetto è stato affrontato in un incontro a pranzo proprio tra questo nuovo soggetto e la proprietà Unicusano. «In queste ore - dice Bandecchi - si sta stabilendo proprio con quali modalità questo soggetto entrerà con noi. Se al 10 o al 15%. Credo che questo ingresso avverrà prima della fine dalla stagione». In realtà, in questi giorni si parlava di due soggetti. Ce ne era anche un altro, sempre a rilevanza nazionale. Ma quest'ultimo aveva preso qualche giorno in più di tempo per decidere il da farsi e non sembrava intenzionato a entrare. Almeno, non per ora. «Con uno, come dicevo, abbiamo fatto e si deve decidere solo se l'ingresso sarà al 10 o al 15% - dice il presidente - mentre l'altro dobbiamo incontrarlo di nuovo in settimana». Si sta, però, anche cercando di stabilire quali ruoli avranno i nuovi soci. Il soggetto laziale, infatti, pronto a entrare tra breve e pure a immettere nelle casse societarie sui tre milioni di euro all'anno, potrebbe occuparsi della parte gestionale, compresi i pagamenti degli stipendi a calciatori e tesserati. L'apertura a nuovi soci arriverà fino a un massimo del 45% delle quote societarie, con Unicusano che manterrebbe comunque il pacchetto maggioritario dal 55% in su. Con l'ingresso di nuovi soci (intanto, è uno), potrebbe aprirsi un nuovo capitolo per la società. Anche con delle novità. Chissà, magari qualcuna potrebbe partire proprio da quel settore giovanile sul quale la Ternana vuole puntare.