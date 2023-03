Martedì 28 Marzo 2023, 00:35

Due turni in esterna per prendere punti pesanti e due ritiri per aumentare la concentrazione. La possiamo chiamare "Operazione Pasqua sicura". Niente a che vedere coi controlli sulle strade. E' la Ternana che, in due mosse, proverà a superare le festività pasquali con i punti della sicurezza tanto auspicati dall'allenatore Cristiano Lucarelli. Passata l'ultima sosta, si torna a giocare sabato primo aprile a Ferrara con la Spal. Poi, di nuovo in campo lunedì 10, a Pasquetta, ancora lontano dal Liberati, stavolta sul campo del Brescia. Due squadre bisognose di punti salvezza, due squadre pericolanti, due squadre attanagliate da problemi. Due avversarie cruciali, per la Ternana, sulla strada che poi riporterà le Fere a Terni domenica 16 aprile per affrontare un rognoso Pisa. Lucarelli, in quella domenica alla quale non manca ormai tanto, ritroverà proprio l'avversario che in andata gli era costato l'esonero. Stavolta, però, affronterà la squadra del suo derby personale (è livornese) in una tappa che potrebbe rappresentare molto proprio in vista del finale di campionato. Prima, però, ci sono le due gare esterne. E per affrontarle al meglio, l'allenatore e la squadra hanno già concordato un'altra mossa, il ritiro. Si partirà prima del solito, proprio per trovare una maggiore concentrazione. Già per preparare la sfida allo stadio Mazza con la Spal, si parte tutti in pullman giovedì, dopo l'allenamento della mattina. La località dovrebbe essere comunicata dalla Ternana calcio tra oggi e domani. Stesso copione la settimana prossima, quando ci sarà da preparare la sfida al Rigamonti al Brescia. Secondo un calcolo semplice, due risultati utili, o anche una sola vittoria in queste due gare, porterebbe la Ternana a superare i 40 punti. Significherebbe affrontare poi le ultime sei partite con il traguardo della salvezza a portata di mano e la possibilità di tornare ad alzare l'asticella nel finale di stagione. Il sogno di tutti è che dopo Pasqua si riprendano in mano sogni al momento accantonati, ma prima c'è da fare punti e da non concedersi passi falsi. Ieri pomeriggio la squadra ha ripreso gli allenamenti e in questa settimana si lavora su ogni dettaglio. Lucarelli e lo staff non trascurano nulla. Tutto pronto, in sala proiezioni, con lettori dvd, supporti video e schermo. Si studiano le caratteristiche degli avversari, mentre in campo si preparano schemi e movimenti. E si confida anche in nuovi progressi fisici. Sta meglio Luca Ghiringhelli, tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Lui, che è un ex, spera di esserci, con la Spal. Ma c'è da vedere come andrà la settimana e cosa deciderà lo staff medico. Meno probabile, invece, il rientro di Marino Defendi, ancora al lavoro a parte. Ma in generale, c'è una condizione atletica in crescita. Può essere una nuova arma, per la squadra di Lucarelli.