Ternana, trentatré giorni e zero acquisti ma ora si avvicinano i primi colpi in entrata

Può essere la settimana dei primi nuovi arrivi in casa Ternana. Il tempo passa, i giorni trascorrono, l'allenatore Cristiano Lucarelli e la squadra hanno già cominciato la terza e ultima settimana di ritiro a Cascia e tra pochi giorni si comincia a giocare sul serio. Piovono nomi, voci di trattative, interessamenti, contatti. Su tutti, ci sono alcuni nomi più caldi, probabilmente prioritari. Si parla, ad esepio, di operazioni molto avanzate e in via di definizione in queste ore, come l'arrivo dal Genoa di Michele Besaggio e del cavallo di ritorno Andrea Favilli, il prestito dall'Inter del portiere Gabriel Brazao e il ritorno del difensore Valerio Mantovani dalla Salernitana. Ma ci sono anche altri nomi sui quali ci si starebbe muovendo. Ancora, però, siamo nella situazione in cui la Ternana, al giorno di calciomercato numero 33, non ha ancora concluso e annunciato ufficialmente un solo colpo in entrata, dopo aver invece comunicato già per sei volte altrettante cessioni. Cessioni che non finiscono qui. Il piatto della bilancia del mercato, vista la politica di abbattimento costi della nuova proprietà, pende di più sempre dalla parte delle uscite. Probabile, quindi, che in via della Bardesca attendano di avere un "tesoretto" da reinvestire proprio per qualche nuovo arrivo, anche buono. A breve, però, si potrebbe stringere su qualcuno ed avere nelle prossime ore proprio i primi annunci. All'ultimo chilometro, è la trattiva con l'Inter per il portiere classe 2000 Brazao, lo scorso anno all Spal da gennaio ma con una sola presenza: 18 soli minuti giocati in Genoa-Spal e tre gol incassati in questo stesso lasso di tempo. Ci si sta accordando sulla base di un prestito. Stessa formula con la quale si sta definendo l'arrivo dal Genoa di Besaggio, altro under, centrocampista promettente. Dal club genovese, dove il direttore sportivo Stefano Capozucca ha lavorato in passato, ecco pure il ritorno di Favilli, fortemente caldeggiato dall'allenatore Cristiano Lucarelli. Ma il Genoa, in queste operazioni, pare stia pensando anche di avanzare una richiesta per Salim Diakite, nel mirino anche dello Spezia, sul quale, però, la Ternana fissa un prezzo minimo dai 2,5 ai 3 milioni di euro. Il tecnico spinge anche per un altro ritorno, pure questo atteso a ore, quello di Mantovani dalla Salernitana. A proposito di rapporti tra Capozucca e le sue ex squadre, se da una parte c'è una pista Genoa, dall'altra c'è il canale Cagliari, da dove si cerca di arrivare all'esperto difensore Edoardo Goldaniga e al giovane attaccante esterno Jacopo Desogus. Per entrambi, però, situazione non semplicissima. L'allenatore Claudio Ranieri vorrebbe tenerli, almeno finché il Cagliari non avrà preso altri giocatori nei loro stessi ruoli. Un altro difensore in arrivo, tuttavia, potrebbe aprire la strada a un'altra cessione nella retroguardia, dove c'è Marco Capuano nel mirino dell'Avellino e potrebbe finire pure lui nel calderone delle uscite, nel quale restano ancora Alfredo Donnarumma (Sampdoria e Cosenza lo seguono) e Stefano Pettinari (vicino alla Feralpisalò). Infine, visto che si ipotizzano diversi ritorni, potrebbe esserci pure quello di Luca Tremolada, ora al Modena, seguito anche dal Taranto. Un altro profilo che piace è Jean Freddi Greco, classe 2001, centrocampista del Vicenza, per il quale ci sarebbe da battere la concorrenza del Sudtirol. Il momento impone di sveltire i tempi. Siamo a -11 giorni dalla gara di Coppa Italia con la Salernitana.