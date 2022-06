Venerdì 17 Giugno 2022, 08:15

Nessun riscatto, per la Ternana, dei calciatori in prestito. Ma per i due che ora tornano alle loro società di provenienza non è escluso che si possa mettere in campo un “piano B”, per provare a riportarli in rossoverde attraverso altre formule e procedure. Scade il 17 giugno il termine per esercitare il diritto di riscatto dei calciatori in collocazione temporanea, ma per la società di via della Bardesca non ci sono operazioni di questo tipo. Nè in entrata e né in uscita. O meglio ci sarebbe in realtà qualcosa, ma si tratta di operazioni automatiche e scontate. Una riguarda il portiere Andrea Tozzo, mandato in prestito un anno fa al Teramo ma con l’obbligo di riscatto. Il Teramo, dunque, ne diventa automaticamente proprietario. La stessa procedura, per intenderci, che in casa rossoverde interessa Cesar Falletti e Alfredo Donnarumma, pronti a diventare dal primo luglio di proprietà e per i quali la Ternana ha pronto il contratto fino al 2024. Ma nessuno, tra Luka Bogdan e di Ilias Koutsoupias, è stato riscattato dal direttore sportivo Luca Leone, che oggi dovrebbe avere un incontro con l’allenatore Cristiano Lucarelli per fare il punto sul mercato ai nastri di partenza. Per il difensore croato c’era da interloquire con la Salernitana, per il centrocampista greco i rapporti erano con la Virtus Entella. I due, intanto, resteranno di proprietà delle loro società di provenienza. Ma la Ternana potrebbe non aver perso del tutto le speranze di riuscire a prendere almeno uno di loro. Si è rinunciato alle due opzioni perché con Salerninata ed Entella non sono stati trovati gli accordi economici per un riscatto. Ma ciò non toglie la possibilità di instaurare una nuova trattativa per un nuovo tentativo, che può essere un nuovo prestito o anche l’acquisto. La cosa, al momento, pare essere più probabile per Bogdan, messo comunque in lista di partenza a Salerno. Per Koutsoupias è più complicato. Un po’ perché l’Entella ci punta, un po’ perché sul giocatore si è portato di nuovo il Cagliari, già un anno fa pronto ad accogliere il centrocampista ellenico in prestito ma beffato all’ultimo tuffo proprio dalla Ternana. Il mercato, al via ufficiale il primo luglio, può aprire nuove possibilità. Chissà, dunque, che uno di questi due non si trovi “rientrato dalla finestra”, dopo essere “uscito dalla porta”. Nessun prestito riscattato dalla Ternana, ma anche nessun prestito riscattato da altre società verso calciatori di proprietà della Ternana. Erano tre, le situazioni di piazzamento temporaneo con opzione di riscatto. Tutti e tre i calciatori interessati, però, rientrano a Terni. A partire da Alexis Ferrante che il Foggia non riscatta e a proseguire con Gabriele Onesti rimandato indietro dal Bologna. Differente il discorso di Kinglsely Boateng, attaccante in prestito alla Fermana ma che la società marchigiana non può tecnicamente riscattare essendo appena retrocessa nei dilettanti. Questi tre, quindi, il primo luglio saranno a Terni al raduno, così come i tre prestiti secchi, Guido Marilungo e Federico Mazzarani dalla Pro Sesto e Filippo Damian dal Messina. Per qualcuno di loro, la cosa più probabile è la cessione, o una nuova collocazione. Damian e Ferrante, invece, potrebbero restare.