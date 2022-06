Giovedì 16 Giugno 2022, 06:50

Defendi come Marinai, Sørensen come Mastropasqua, Palumbo come Jacolino, Falletti come Cardillo, Partipilo come Cucchi, Donnarumma come Zeli. E Lucarelli come Viciani. Magari con le stesse maglie. Il sogno della Terni sportiva è che i ragazzi della Ternana 2022-2023 ripetano le gesta degli eroi del 1972. Loro, 50 anni fa, portarono per la prima volta i colori rossoverdi in serie A. E a richiamare quell’impresa, saranno proprio le nuove maglie. Non a caso le presentano sabato 18 giugno, nel 50’ anniversario della partita della promozione e alla presenza di alcuni calciatori dell’epoca. Naturalmente, top secret. Come sono le maglie, è una sorpresa. Il presidente Stefano Bandecchi lancia messaggi video scherzosi per dire: «Io le ho già viste, voi no». Oppure: «Se le volete vedere, mi mandate un bonifico e ve le mostro in privato». Però, nulla ci vieta di provare a immaginare ciò che vedremo sabato pomeriggio al Liberati e poi sabato sera all’Anfiteatro romano nell’evento di RoccaRossoverde. E’ l’anniversario della serie A? E allora, perché non riprodurre proprio quelle maglie? Ci può stare, visto che il vicepresidente Paolo Tagliavento ha più volte fatto riferimento proprio a «qualcosa stampato sulla maglia che celebrerà la ricorrenza». Ma potrebbe esserci di più. Da qualche anticipazione già data anche dal presidente in video, la prima divisa, quella rossoverde tradizionale, potrebbe richiamare proprio quella del 1972. Strisce verticali più larghe e ben delineate, proprio come era negli anni Settanta. Pantaloncini sempre neri. I calzettoni, se completeranno il richiamo a 50 anni fa, rossi con marcato bordo verde. Possibili sorprese anche sulle altre due maglie, quella da trasferta e la terza divisa. La seconda sarà bianca, la terza grigio antracite, quasi nero. Una di queste due, forse la terza, potrebbe far impazzire i tifosi, con la riproduzione di un frammento di uno striscione della curva Est. Pure qui, ci atteniamo a input già mandati dal presidente. Presidente che ieri ha incontrato a Roma Tagliavento e il direttore sportivo Luca Leone. Anche per parlare di mercato e programmi. In questi giorni, intanto, tiene banco la questione prestiti e riscatti. Sia Luka Bogdan che Ilias Koutsoupias, però, si allontanano da Terni, ma c’è tempo fino a venerdì 16 giugno. Ci sono poi i diritti di riscatto di altre società di calciatori della Ternana. Il Foggia non riscatterà Alexis Ferrante, il Bologna non dovrebbe farlo per Gabriele Onesti. Da vedere se la Fermana lo farà per Kingsley Boateng.