Hanno regalato emozioni ai tifosi attraverso la tv quando vincevano e asfaltavano gli avversari negli stadi di serie C chiusi per Covid nell'anno dei tanti record. Qualcuno di loro ci provava già da qualche anno prima. Qualcun altro, sempre di loro, nella Ternana ci è praticamente cresciuto e ci ha pure vissuto "l'altra serie B", quella prima della retrocessione del 2018. In questa nuova Ternana che punterà ai giovani, c'è anche da puntellare la situazione dei cosiddetti "senatori". Non che siano per forza anziani, ma sono comunque quelli con più anni di militanza in rossoverde. Quelli, per intenderci, tutti potenzialmente individuabili anche come bandiere (al massimo due) da tenere fuori dalla lista bloccata Over. Di questi calciatori, testimoni della storia recente della Ternana, ne sono rimasti 6 sotto contratto. A questi, se ne aggiungono due che vanno in scadenza, che curiosamente sono anche il più anziano e il più giovane di questo gruppetto storico. Uno di questi due è Marino Defendi (38 primavere) chiamato a scegliere se continuare a giocare o se ritirarsi e restare a Terni con qualche ruolo in società. L'altro, classe 1999, è il portiere Tommaso Vitali. Riguardo agli altri 6, in questo momento ce ne sono tre che più degli altri potrebbero essere presi in considerazione per una riconferma anche per la prossima stagione. Intanto, il portiere Antony Iannarilli, giunto al settimo anno di militanza e con alti due anni di contratto. Resterà quasi sicuramente, ma non è ancora sicurissimo di poter ancora ripartire da titolare indiscutibile. La società potrebbe cercare sul mercato un altro portiere esperto, ma l'Uomo ragno con la maglia rossoverde cucita al petto potrebbe anche stavolta stupire tutti. Poi Cesar Falletti, l'uruguaiano divenuto praticamente ternano e arrivato per la prima volta a Terni dieci anni fa. Ha un anno ancora di contratto e spera in un prolungamento. Poi, c'è Antonio Palumbo, praticamente nato nella Ternana e con ancora quattro anni di contratto. Una sorta di legame quasi a vita (o meglio, a carriera) pronto a non interrompersi nemmeno stavolta, nonostante gli interessamenti dalla Cremonese. Ma la società grigiorossa sembra abbia cambiato obiettivi. Palumbo, tra l'altro, può essere uno dei cardini di ripartenza individuati dall'allenatore Aurelio Andreazzoli. Ci sarebbe, in più, anche Anthony Partipilo, in scadenza fra tre anni. L'orientamento sembrerebbe quello di tenerlo per il quinto anno. Ma in queste ore sembra che sia venuto fori un interessamento da parte del Palermo. Da vedere cosa deciderà la Ternana. Se ne potrebbe anche parlare, fermo restando che la società sembrerebbe intenzionata a valutarlo intorno ai due milioni di euro e cederlo solo in cambio di una cifra congrua. Resta da capire cosa fare con Fabrizio Paghera e Mattia Proietti. Il primo è in rossoverde da gennaio 2019, il secondo dal luglio successivo. Sono i due fedelissimi del gruppo che sembrano avere meno chances per restare ancora. Ma pure in questo caso, anche il parere di Andreazzoli avrà il suo peso.