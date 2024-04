Ternana-Modena, Palumbo soccorre l'ex compagno Iannarilli

Si giocano i minuti di recupero di Ternana-Modena, E' 0-0 quello che poi sarà il risultato finale. Il portiere della Ternana Antony Iannarilli, fin lì strepitoso con tante grandi parate, per fermare il tentativo di un attaccante avversario, esce su di lui ma prende un'involontaria ginocchiata al petto da un suo compagno di squadra, il difensore Lorenzo Lucchesi inetervenuto in scivolata. Iannarilli resta a terra senza fiato, poi si rialza e finisce la partita, ma dopo il fischio finale sente dolore e lascia lo stadio per andare a fare accertamenti in ospedale. In campo, il primo a soccorrere il portiere avversario è Antonio Palumbo, centrocampista del Modena. Lui, alla Ternana, ci era praticamente cresciuto ed ha giocato con la maglia rossoverde degli umbri per 7 stagioni. E' stato tra i primi a sincerarsi fino alla fine che il suo amico ed ex compagno di squadra stesse bene. Poi, lo ha abbracciato, prima che Iannarilli uscisse dal campo con le sue gambe per poi andare in ospedale. Nell'attesa di una diagnosi, tra c'è stato uno scambio di messaggi tra i due via Instagram, tra ringraziamenti di uno e auguri dell'altro, attraverso i loro profili social. Palumbo posta le foto in cui abbraccia il portiere rossoverde e scrive: «Ti avevo promesso che ti avrei fatto gol. Invece sei stato più bravo tu. Ora, dopo che oggi le hai parate tutte, pensa a rimetterti, amico mio». L'altro risponde con un commento e scrive: «Ti voglio bene, fratello. Grazie».

