Ternana e Juve Under 23 sabato 27 a Cesena alle ore 20,45. In palio la Coppa di C

La sfida tra la Ternana e la Juventus Undr 23, valevole per assegnare la Coppa Italia di serie C si giocherà in notturna. A Cesena, allo stadio Dino Manuzzi/Orogel Stadium, in gara singola e a porte chiuse, le due squadre cominceranno le ostilità alle ore 20,45 di sabato 27 giugno. La Lega pro ha reso nota la cosa, decidendo dunque di optare per la fascia oraria della sera. Da segnalare che solo quest'anno e in via eccezionale a causa dell'emergenza da coronavirus la finalissima non si svolgerà in doppia sfida andata e ritorno ma sarà giocata in una sola gara. In caso di parità nei novanta minuti, le due squadre andranno ai tempi supplementari ed, eventualmente, all'esecuzione dei tiri di rigore. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro da RaiSport. Le due contendenti della finale di Cesena sono entrambe qualificate ai playoff con i quali, a partire dal primo luglio, sarà concluso il campionato interrotto a marzo per l'emergenza da coronavirus e ricavata la quarta neopromossa in serie B, dopo Reggina,Vicenza e Monza già ammesse in virtù della cristallizzazione delle classifiche dei gironi di serie C. La vincente della coppa entrerà nel torneo playoff al primo turno della fase nazionale, saltando così le due partite di fase dei singoli gironi che dovrà invece disputare chi perderà a Cesena.

