Super centenarie a Nocera Umbra. Ecco le fantastiche Michela e Flora che insieme festeggiano 205 anni

di Giovanni Camirri

NOCERA UMBRA - Michela e Flora, le super nonne della Città delle Acque insieme hanno festeggiato 205 anni. Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono state ben 4 le ultracentenarie festeggiate dall’Amministrazione comunale di Nocera Umbra, ed altri 3 lo saranno entro la fine del 2018. Il sindaco Giovanni Bontempi, ha omaggiato due splendide signore ultracentenarie, festeggiando con loro, e le loro rispettive famiglie, l’importante traguardo raggiunto. A compiere 102 anni, è stata la signora Flora Anastasi (01/07/1916), e 103 anni la signora Michela Marinangeli (03/07/1915). Il primo cittadino, come consuetudine, si è recato nelle loro abitazioni per partecipargli il saluto di tutta la comunità nocerina, omaggiandole con un presente floreale, ed una pergamena benaugurale. «Sicuramente la terra umbra - ha detto il sindaco Bontempi - è associata all’elisir di lunga vita, e questi meravigliosi appuntamenti lo dimostrano, ma oltre ai luoghi sani ed incontaminati come i nostri, ritengo che essere circondati dagli affetti delle persone care, ed essere impegnati, anche se con moderazione, nel ménage familiare e coinvolti nei rapporti intergenerazionali, sia la chiave vincente per raggiungere questi straordinari traguardi. Con l’occasione – conclude il primo cittadino – rinnovo con profonda ammirazione, ed affetto, i più cari auguri da parte di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza di Nocera Umbra a Flora e Michela».



Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40



