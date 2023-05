Stroncone, ruba mille euro ai frati del convento che lo ospitavano per evitargli il carcere e torna in cella

STRONCONE - Aveva ottenuto l’affidamento in prova nel convento dei frati ma invece di essere grato dell’accoglienza che gli è stata riservata ne ha approfittato per impossessarsi di una cifra importante custodita dall’economo della struttura religiosa.

In due mesi il 53enne ternano, accerteranno i carabinieri, ha rubato mille euro che erano custoditi nella cassetta di sicurezza del convento di San Francesco, a Stroncone.

In realtà era già da qualche mese che i frati notavano continui ammanchi di denaro da una cassetta di sicurezza custodita dall’economo del convento. La circostanza appariva molto strana in quanto non c’era alcun segno di effrazione né sulla cassetta né sulle porte di accesso al convento. Per questo i frati hanno iniziato a indagare. L’hanno fatto installando una telecamera nell’ufficio dove era presente la cassetta.

Nel giro di pochi giorni le immagini hanno immortalato l’autore del furto, il 53enne ternano che scontava presso il convento il periodo di affidamento in prova.

I frati sono andati a fare denuncia alla stazione carabinieri di Stroncone per il furto di mille euro in quanto il denaro era stato asportato in tempi diversi nell’arco temporale compreso tra la fine del mese di marzo e gli inizi del mese di maggio.

E’ scattata la perquisizione ma il denaro non è stato trovato. Il 53enne ha vuotato il sacco raccontando di aver usato quei soldi per riparare la sua autovettura.

L’uomo è stato denunciato per furto all’autorità giudiziaria di Terni. Contestualmente all’ufficio di sorveglianza di Spoleto è stata ovviamente richiesta la sospensione della misura premiale dell’affidamento in prova. Per il 53enne ternano si sono aperte di nuovo le porte del carcere di Sabbione.