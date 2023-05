Mercoledì 17 Maggio 2023, 04:55

TERNI - Sette etti di cocaina e più di un chilo e mezzo di hascisc da piazzare in città.

Da spacciare tra la degradata zona a ridosso della basilica di San Valentino e via Battisti, accanto a due scuole superiori.

Un fiume di droga quello sequestrato dagli investigatori della squadra mobile ternana, che hanno messo le manette ai polsi di tre spacciatori. Nella rete della polizia un 54enne ternano già al centro di grosse operazioni contro il traffico di stupefacenti e due ultras ternani di 29 e di 34 anni.

Il doppio colpo contro lo spaccio è andato a segno dopo che alcuni cittadini hanno segnalato sull’app YouPol il viavai di spacciatori e clienti vicino alle scuole di via Battisti e in via Brodolini.

IL PUSHER CHE GIOCA CON LA PLAY

I poliziotti dell’antidroga fanno irruzione nell’appartamento di via Battisti, a poca distanza da due scuole superiori, e trovano il pusher che gioca con la play station.

Lui ha 54 anni, è ternano ed è una vecchia conoscenza perché è stato già arrestato e condannato per detenzione e spaccio di grossi quantitativi di droga. E’ un patito dei giochi online di rally e all’inizio finge di non capire la ragione di quel blitz della squadra mobile ternana.

A casa sua, dove vende cocaina e hascisc al dettaglio a decine di clienti, l’antidroga, guidata da Davide Caldarozzi, sequestra una quantità impressionante di stupefacenti. Nascosti in varie stanze un chilo e mezzo di hascisc confezionato in quindici panetti, 25 grammi di frammenti di hashish, due sacchetti con dentro tre etti di cocaina oltre a una dose di coca già pronta da vendere. E poi bilancini di precisione e tutto l’occorrente per preparare le dosi per i suoi tanti clienti.

A incastrarlo le segnalazioni anonime sull’app della polizia su quell’andirivieni sospetto di giovanissimi davanti ai due istituti scolastici. I poliziotti puntano la lente sul 54enne, pregiudicato per reati di droga, che abita a pochi metri di distanza dalle scuole. Attendono solo il momento propizio per entrare a casa sua. Lui sta giocando alla play station e ha appena ceduto qualche grammo di hascisc a un giovane ternano.

Dalla perquisizione domiciliare, oltre a un chilo e mezzo di hascisc e a tre etti di coca, saltano fuori mille e 600 euro in contanti. Una cifra significativa per una persona che non ha un lavoro. Per il 54enne scattano le manette. In sede di direttissima il gip convalida l’arresto e conferma la misura cautelare in carcere.

DUE ETTI DI COCAINA NEGLI SLIP

Nelle stesse ore scatta il blitz della squadra mobile a San Valentino.

Anche qui sono diversi i residenti che utilizzano l’app YouPol per segnalare la presenza di chi vende droga alla luce del sole. Facendo la spola tra un appartamento di via Brodolini e il quartiere a ridosso della basilica.

Il questore, Bruno Failla, come ha fatto per il blitz in via Battisti, ha disposto mirati servizi di osservazione nelle zone dove la gente è stanca di assistere allo spaccio di droga.

E i riscontri non si lasciano attendere.

Gli investigatori notano subito i movimenti sospetti di un’auto con a bordo due ragazzi e non ci mettono molto ad avere la conferma del fatto che quelle segnalazioni hanno colto nel segno.

La vettura viene fermata, i due consegnano i documenti ma sono molto agitati. Agli occhi dei poliziotti salta l’anomala protuberanza nelle parti basse del più giovane.

Ha 29 anni e nei suoi slip nasconde un sacchetto con più di due etti di cocaina. Alla guida dell’auto c’è l’amico di 34 anni, che abita a poca distanza da qui. Lui addosso non ha droga ma la squadra mobile decide di approfondire le indagini.

A quel punto scatta la perquisizione domiciliare. All’esito della quale i poliziotti trovano e sequestrano altri quindici grammi di cocaina già suddivisi in quattro dosi, un grammo e mezzo di hascisc, altri cinque grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Per i due ultras ternani, con precedenti legati solo alle loro intemperanze durante le partite di calcio, scatta l’arresto. La detenzione dura solo qualche ora perché durante l’udienza per direttissima il giudice dispone l’obbligo di dimora e l’obbligo di firma in attesa del processo di merito.

Un altro colpo assestato allo spaccio in una città avida di droga. In una provincia dove in dodici mesi sono stati sequestrati più di 42 chili di droga.