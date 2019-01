Strade sicure, sequestrate 110 auto fuorilegge. In azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Auto fuori legge, scatta la mannaia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Foligno. Nell’arco del 2018 sono stati sequestrati 110 veicoli, con una media di 9 al mese. In 93 casi i mezzi, in particolare autovetture sia utilitarie che di lusso, circolavano senza assicurazione. In qualche caso i veicoli sono stati trovati parcheggiati regolarmente in strada, ma non più utilizzati dai proprietari dalla data di scadenza dell’assicurazione stessa. Ottanta di quei veicoli, inoltre, erano senza revisione. Sono state, invece, 65 le patenti ritirate e 650, nel complesso, le contravvenzioni elevate per infrazioni varie al Codice della Strada per un importo totale che tocca i 300mila euro. Non è mancata l’attenzione anche rispetto ai veicoli con targa straniera. Le nuove normative, ed in particolare il Decreto Sicurezza, hanno imposto magli strettissime nei controlli. In due casi i militari della Sezione Radiomobile hanno sequestrato ai fini della confisca due veicoli con targa straniera, condotti da cittadini anche loro stranieri ma residenti in Italia da più di 60 giorni. In un caso, tra i due, relativo ad un veicolo considerato bene di lusso è stata interessata l’Agenzia delle Dogane per le verifiche di competenza. I proprietari dei veicoli sequestrati, cui è stata comminata una multa da 712 euro ciascuno, possono pagare la sanzione e riacquisire la disponibilità del veicolo ma lo dovranno anche immatricolare in Italia. I controlli che gli specialisti della Gazzelle della Sezione Radiomobile, hanno interessato l’intero territorio di Foligno e di tutti gli altri comuni che ricadono nella giurisdizione della Compagnia carabinieri di Foligno comandata dal capitano Angelo Zizzi. I veicoli fuori legge individuati nel corso della stretta finalizzata alla sicurezza, sono stati tolti dalle strade, Basti pensare che quelli senza assicurazione ed in particolare quelli senza revisione possono determinare problematiche complicatissime in caso, ad esempio, di incidente stradale. Sono rari, infatti, ma non mancano i casi di chi, coinvolto in uno schianto stradale, consapevole di non avere assicurazione o revisione, o mancando di entrambe, si da alla fuga non accertandosi nemmeno della condizioni degli altri coinvolti. L’azione “a pettine” condotta dai carabinieri sul versante della sicurezza stradale ha una funzione fortissima rispetto alla prevenzione e quindi alla sicurezza complessiva di chi viaggia in strada. Come è facile immaginari i controlli condotti in maniera serratissima e senza soluzione di continuità, sono scaturisti nella quasi totalità della situazioni dall’attività degli stessi militari. In qualche caso si sono sviluppate anche segnalazioni relative ad auto in sosta ferme da tempo nello stesso luogo, che alcuni cittadini hanno inoltrato al numero di emergenza 112. Casi come questi ultimi raccontano ancora una volta come la collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine,e d in questo caso in particolare con i carabinieri, porti a risultati importanti per il mantenimento della sicurezza e la prevenzione e repressione dei reati. Quando si nota qualcosa di anomalo è sempre meglio segnalare. Una telefonata non costa nulla, ma contribuendo al monitoraggio del territorio, è essenziale a scongiurare brutte sorprese.